МИД РФ пообещал жесткий ответ на 20-й пакет санкций ЕС
24 апреля 202615:00
Россия примет ответные меры на 20-й пакет санкций Евросоюза. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Какие они будут - они будут жесткие», - сказала она в ходе брифинга.
Дипломат добавила, что ответные меры будут «разработаны и реализованы» в соответствии с интересами России.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что 20-й пакет антироссийских санкций ЕС будет таким же безрезультатным, как и предыдущие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
