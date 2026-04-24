МИД РФ пообещал жесткий ответ на 20-й пакет санкций ЕС

Россия примет ответные меры на 20-й пакет санкций Евросоюза. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лидеры ЕС приступили к подготовке 21-го пакета санкций против России

«Какие они будут - они будут жесткие», - сказала она в ходе брифинга.

Дипломат добавила, что ответные меры будут «разработаны и реализованы» в соответствии с интересами России.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что 20-й пакет антироссийских санкций ЕС будет таким же безрезультатным, как и предыдущие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МИД России
