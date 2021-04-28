РФ и Мексика договорились о совместном мониторинге новых мутаций COVID-19

РФ и Мексика начнут совместный мониторинг новых мутаций коронавируса. Соответствующее соглашение было подписано сторонами в аде визитам главы мексиканского МИД Марсело Эбрарда в Москву, передает РИА Новости.

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ТЕГИ:МексикаКоронавирус
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