Мексика намерена разливать и упаковывать вакцину «Спутник V»

Мексиканская компания Birmex совместно с российским Фондом прямых инвестиций (РФПИ) организовывают розлив и упаковку российской вакцины "Спутник V" против COVID-19 в Мексике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Мексики Марсело Эбрарда.

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По данным Эбрарда, Мексика плотно сотрудничает с РФПИ и российскими научными институтами, так как власти страны намерены закупать в РФ вакцину "Спутник V". При этом министр отметил, что компания Birmex намерена реорганизовываться и возобновлять разработку и производство вакцин при участии России.

В МИД Мексики высоко оценили роль России, РФПИ и российских научных организаций в борьбе с коронавирусом. По мнению министра, Мексике следует расширять сотрудничество с Россией в области здравоохранения в течение ближайших лет.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинацияПандемияМексика
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