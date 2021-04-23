Мексика намерена разливать и упаковывать вакцину «Спутник V»

По данным Эбрарда, Мексика плотно сотрудничает с РФПИ и российскими научными институтами, так как власти страны намерены закупать в РФ вакцину "Спутник V". При этом министр отметил, что компания Birmex намерена реорганизовываться и возобновлять разработку и производство вакцин при участии России.

В МИД Мексики высоко оценили роль России, РФПИ и российских научных организаций в борьбе с коронавирусом. По мнению министра, Мексике следует расширять сотрудничество с Россией в области здравоохранения в течение ближайших лет.