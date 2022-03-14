Кадыров объяснил важность спецоперации на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале статью «Крах однополярного мира». Текст начинается со слов «Если драка неизбежна, бить надо первым».
11 марта статья появилась на сайте Чеченской Республики, а 14 марта Кадыров продублировал ее в свой Telegram-канал.
Автором текста значится президент России Владимир Путин.
Кадыров отметил, что в статье обозначаются угрозы со стороны НАТО и Украины.
«Россия предотвратила неминуемый удар НАТО руками Украины по своей территории. Военная операция на территории Украины является необходимой, отмечу, ДЛЯ ВСЕГО МИРА», – подчеркивается в статье.
Также в тексте объяснено, что украинский народ не является врагом для России, поэтому важно в ходе спецоперации сохранить жизни мирных жителей.
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