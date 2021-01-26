Резолюция об импичменте Трампа передана в Сенат
Члены палаты представителей американского конгресса передали в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа, следует из трансляции на сайте законодательного органа.
Впервые в истории страны один и тот же глава Белого дома дважды подвергся процедуре отстранения от власти.
Попытка вынести второй импичмент бывшему президенту Дональду Трампу – это не борьба с самим Трампом, который уже проиграл. Это борьба с трампизмом, заявил на пресс-конференции НСН «Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?» американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее он рассказал на пресс-конференции НСН, кто будет определять политику нового президента США Джо Байдена.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- Резолюция об импичменте Трампа передана в Сенат
- «Киносоюз» требует освободить Навального и его сторонников
- Малышева перечислила группы риска, которым обязательно необходима вакцинация
- Стало известно о более быстром формировании антител к COVID-19 у детей
- РИА Новости: космический пуск с «Восточного» будет перенесен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru