Резолюция об импичменте Трампа передана в Сенат

Члены палаты представителей американского конгресса передали в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа, следует из трансляции на сайте законодательного органа.

Впервые в истории страны один и тот же глава Белого дома дважды подвергся процедуре отстранения от власти.

Республиканцы: процесс импичмента Трампу начнется в середине февраля

Попытка вынести второй импичмент бывшему президенту Дональду Трампу – это не борьба с самим Трампом, который уже проиграл. Это борьба с трампизмом, заявил на пресс-конференции НСН «Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?» американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее он рассказал на пресс-конференции НСН, кто будет определять политику нового президента США Джо Байдена.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАДональд ТрампИмпичмент
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры