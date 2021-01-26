Резолюция об импичменте Трампа передана в Сенат

Попытка вынести второй импичмент бывшему президенту Дональду Трампу – это не борьба с самим Трампом, который уже проиграл. Это борьба с трампизмом, заявил на пресс-конференции НСН «Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?» американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее он рассказал на пресс-конференции НСН, кто будет определять политику нового президента США Джо Байдена.



