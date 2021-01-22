Республиканцы: процесс импичмента Трампу начнется в середине февраля
Лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл предложил сроки подготовки к процессу по импичменту экс-президенту Дональду Трампу, которые не позволят начать процесс ранее середины февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Макконнелла.
По его словам, как Сенат, так и институт президентства, и сам Трамп заслуживают «полного и честного процесса». Макконнелл предложил зачитать статьи импичмента в Сенате 28 января, а 4, 11, 13 февраля установить сроками обмена предварительными документами между Трампом обвинителями из палаты представителей.
Постоянное желание демократов в США применить процедуру импичмента может вернуться к ним «бумерангом». Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Он напомнил, что республиканцы уже начали готовить обвинения в коррупции против избранного президента Джо Байдена.
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