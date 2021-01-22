Республиканцы: процесс импичмента Трампу начнется в середине февраля

Лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл предложил сроки подготовки к процессу по импичменту экс-президенту Дональду Трампу, которые не позволят начать процесс ранее середины февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Макконнелла.

По его словам, как Сенат, так и институт президентства, и сам Трамп заслуживают «полного и честного процесса». Макконнелл предложил зачитать статьи импичмента в Сенате 28 января, а 4, 11, 13 февраля установить сроками обмена предварительными документами между Трампом обвинителями из палаты представителей.

Сторонники Трампа в Конгрессе хотят инициировать импичмент Байдена

Постоянное желание демократов в США применить процедуру импичмента может вернуться к ним «бумерангом». Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он напомнил, что республиканцы уже начали готовить обвинения в коррупции против избранного президента Джо Байдена.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ПрезидентДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры