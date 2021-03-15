Режиссер фильма «Ржев. 500 дней в огне» отказался подстраиваться под YouTube

«В фильме есть кадры хроники военных лет. Больше там ничего нет. И в хронике ничего такого особого нет. Больше мне думать не на что. YouTube – это такая бюрократическая организация, она блокирует автоматически по жалобам людей. А пожаловаться может кто угодно. Теперь YouTube будет долго разбираться, правильно заблокировали или нет. Я знаю, как работает этот механизм. Надо теперь писать YouTube, выяснять. Написали. Но теперь, если есть ограничение по возрасту, он не будет его рекомендовать, снимает с продвижения», - сказал Тихонов.

По его мнению, подстраиваться под требования YouTube нельзя. «Как исторический фильм делать без хроники? Там нельзя ничего выкинуть. Там ветераны со слезами на глазах рассказывают, как воевали. Как гибли их 18-летние друзья. Как тут цензурировать? Война - это всегда что-то такое, что не хотелось бы смотреть, показывать. Но если не смотреть, как мы узнаем, что это такое? В любом случае, мы не будем подстраиваться под YouTube, чтобы как-то ему угодить. Где-то может заретушировать, что-то вырезать. Но делать фильмы под YouTube мы не будем», - заверил документалист.

Ранее YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», пометив его как «неприемлемый» и «оскорбительный». А до этого ввел ограничения в отношении документального фильма «Беслан» из-за «сцен жестокости и насилия».

