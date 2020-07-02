Депутат МГД Евгений Герасимов рассказал о подробностях создания Ржевского мемориала
Памятник Советскому солдату под Ржевом, которого словно уносят журавли, создавали около двух лет как собирательный образ реальных солдат с фронтовых фотографий. Об этом рассказал депутат МГД, народный артист России Евгений Герасимов, к которому несколько лет назад обращались инициативные группы с предложением увековечить память погибших бойцов Красной армии.
В ожесточённых боях по периметру Ржевско-Вяземского выступа в 1942-43 годах погибли и пропали без вести более 1,3 миллиона человек. В числе погибших был и полк музыкантов из Москвы, которые устраивали концерты для солдат, отметил Герасимов.
По словам депутата, журавли в составе скульптурной композиции памятника Советскому солдату в его представлении символизируют погибших артистов.
Памятник 30 июня открыли президенты России и Белоруссии.
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