Депутат МГД Евгений Герасимов рассказал о подробностях создания Ржевского мемориала

Памятник Советскому солдату под Ржевом, которого словно уносят журавли, создавали около двух лет как собирательный образ реальных солдат с фронтовых фотографий. Об этом рассказал депутат МГД, народный артист России Евгений Герасимов, к которому несколько лет назад обращались инициативные группы с предложением увековечить память погибших бойцов Красной армии.

В ожесточённых боях по периметру Ржевско-Вяземского выступа в 1942-43 годах погибли и пропали без вести более 1,3 миллиона человек. В числе погибших был и полк музыкантов из Москвы, которые устраивали концерты для солдат, отметил Герасимов.

По словам депутата, журавли в составе скульптурной композиции памятника Советскому солдату в его представлении символизируют погибших артистов.

Памятник 30 июня открыли президенты России и Белоруссии.

