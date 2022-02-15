«Режим не спрашивает»: В КПРФ объяснили слова своих коллег про «жертву» Донбассу

Люди, которые принимают решения в Госдуме, зачастую не считаются с мнением даже своих коллег-депутатов, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко.

Депутаты Госдумы сегодня большинством голосов утвердили и направили Путину обращение КПРФ о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Со своей стороны, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев в ходе заседания заявил, что российский народ якобы поддерживает это решение и готов ради этого «отказаться от от 13-й зарплаты». Неоднозначное заявление политика уже подняло волну возмущения в соцсетях и медиа. Левченко объяснил, что мнения россиян никто в Госдуме не спрашивает.

«Ни в каком отдельном случае, когда принимаются законы о выделении денег на что-то, сегодняшний правящий режим не спрашивает граждан Российской Федерации, а готовы ли они пожертвовать или дать деньги на какую-то там программу. Даже вот мы, Компартия, много раз проявляли инициативу по поводу того, чтоб спросить граждан, провести референдум, почти десять раз пытались спрашивать по тем или иным принципиальным экономическим или политическим процессам, и то никто не собирается спрашивать мнение! Такая практика в сегодняшнем режиме не прижилась, к сожалению. Я не вижу, чтобы мы выделяли именно этот вопрос», - напомнил экс-губернатор.