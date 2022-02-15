«Режим не спрашивает»: В КПРФ объяснили слова своих коллег про «жертву» Донбассу
Госдума не интересуется мнением россиян ни по каким важным вопросам, однако помочь жителям Донбасса действительно необходимо, считает депутат Сергей Левченко.
Люди, которые принимают решения в Госдуме, зачастую не считаются с мнением даже своих коллег-депутатов, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко.
Депутаты Госдумы сегодня большинством голосов утвердили и направили Путину обращение КПРФ о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Со своей стороны, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев в ходе заседания заявил, что российский народ якобы поддерживает это решение и готов ради этого «отказаться от от 13-й зарплаты». Неоднозначное заявление политика уже подняло волну возмущения в соцсетях и медиа. Левченко объяснил, что мнения россиян никто в Госдуме не спрашивает.
«Ни в каком отдельном случае, когда принимаются законы о выделении денег на что-то, сегодняшний правящий режим не спрашивает граждан Российской Федерации, а готовы ли они пожертвовать или дать деньги на какую-то там программу. Даже вот мы, Компартия, много раз проявляли инициативу по поводу того, чтоб спросить граждан, провести референдум, почти десять раз пытались спрашивать по тем или иным принципиальным экономическим или политическим процессам, и то никто не собирается спрашивать мнение! Такая практика в сегодняшнем режиме не прижилась, к сожалению. Я не вижу, чтобы мы выделяли именно этот вопрос», - напомнил экс-губернатор.
При этом Левченко подчеркнул, что в самопровозглашенных республиках живут несколько сотен тысяч российских граждан.
«Мы немного странновато ставим вопрос. Нужно поддерживать всех граждан России, где бы они ни проживали. Если уж мы начали выдавать им паспорта, если уж мы взяли ответственность за их жизнь и безопасность, то надо идти до конца, а не спрашивать других граждан. Согласитесь, абсурдно спрашивать у одних граждан, готовы ли они пожертвовать своей зарплатой в отношении другого гражданина. У нас общий бюджет, общий котел, и мы каждый день в Госдуме принимаем решения о законах, которые требуют средств. А тут 773 тысячи человек, речь идет о жизни и смерти, а не о том, давать им денег или не давать. Но это, конечно, надо было делать раньше, и мы в нашей партии об этом говорим с самого начала. Ведь восемь лет идет [конфликт]! Люди, которые живут в этих двух регионах [ЛНР и ДНР], действительно испытывают разочарование! И совершенно справедливо. Сказали: да, мы за то, чтобы они имели определенные права, мы выступили гарантами в Минских соглашениях, повторяю, паспорта выдали, а дальше-то что? Люди гибнут!», - посетовал политик.
Депутаты партии «Новые люди» единогласно проголосовали против признания самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик. Об этом на пленарном заседании заявила заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева. Она подчеркнула, что депутаты не вправе решать за жителей Донецка и «превращать их землю в поле битвы между Радой и Госдумой», и за подобные действия никто никогда не скажет «спасибо». Депутат напомнила, что главной задачей Госдумы остается борьба с бедностью, однако на этом фронте побед не видно.
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