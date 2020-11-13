«Революционеров нет». Лукашенко о природе протестов в Белоруссии

В Белоруссии нет революционеров, заявил в интервью журналистам пяти стран глава республики Александр Лукашенко.

«Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится сейчас, цветных революций. Можем об этом порассуждать. Никакой революцией здесь не пахнет», - сказал он.

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Между тем, в Белоруссии уже три месяца проходят протесты после объявления итогов выборов президента, на которых Лукашенко победил с 80% голосов. Первые акции жестко разгоняли.

Позднее главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая набрала на выборах 10% голосов, создала Координационный совет. Вскоре ее обвинил в попытке захвата власти, пишет RT.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов, а также суда над силовиками, избивающими демонстрантов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Александр Лукашенко
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