«Революционеров нет». Лукашенко о природе протестов в Белоруссии

Между тем, в Белоруссии уже три месяца проходят протесты после объявления итогов выборов президента, на которых Лукашенко победил с 80% голосов. Первые акции жестко разгоняли.

Позднее главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая набрала на выборах 10% голосов, создала Координационный совет. Вскоре ее обвинил в попытке захвата власти, пишет RT.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов, а также суда над силовиками, избивающими демонстрантов.

