Лукашенко гарантировал белорусам новые выборы

Александр Лукашенко гарантировал проведение новых выборов в Белоруссии, когда народом будет принято соответствующее решение. Об этом белорусский лидер заявил на церемонии открытия третьей линии минского метро.

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение», - цитирует Лукашенко агентство БелТА.