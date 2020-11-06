Лукашенко гарантировал белорусам новые выборы
Александр Лукашенко гарантировал проведение новых выборов в Белоруссии, когда народом будет принято соответствующее решение. Об этом белорусский лидер заявил на церемонии открытия третьей линии минского метро.
«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение», - цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Напомним, ранее в пятницу, 6 ноября, стало известно, что ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии. Они затронули, в частности, президента Александра Лукашенко. Помимо него, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов. Всем им будет запрещен въезд на территорию ЕС. Кроме того, в случае наличия, будут заморожены и все их имеющиеся в Евросоюзе активы, отмечает NEWS.ru.
В свою очередь, в МИД Белоруссии заявили, что изучат новые санкции Евросоюза в отношении Минска. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что принятое решение не останется без ответа – он последует в ближайшее время.
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