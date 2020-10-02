Коронавирусные выборы в США: COVID-19 вмешался в «гонку стариков»

Заболевание у 74-летнего Дональда Трампа и его 50-летней супруги Меланьи протекает бессимптомно. Но оба перешли на карантин и отказались от любых публичных мероприятий. Это известие незамедлительно отразилось на сырьевых и фондовых котировках. Цены на нефть марки Brent впервые с июня опускались ниже 39 долларов (более чем на 4%) на фоне новостей о заражении президента США коронавирусом. Это известие повлияло и на курс рубля: доллар превысил 78,5 рублей, евро – 92 рубля. К вечеру, впрочем, «беспокойство» рубля по поводу здоровья Трампа несколько улеглось. Тем не менее, как прогнозируют опрошенные РБК эксперты, если состояние здоровья президента США серьезно ухудшится и он попадет в реанимацию, то курс российской валюты может упасть до 80 рублей за доллар.



Трамп – не первый из глав государств, у кого подтвердилось заболевание коронавирусом. Одним из первых заразился британский премьер Борис Джонсон, который признавался, что очень тяжело перенес заболевание.

Переболел и 70-летний израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Глава российского правительства Михаил Мишустин также перенес заболевание коронавирусом.

Из коронавирусных больных с президентским статусом можно вспомнить действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в середине лета рассказал, что бессимптомно переболел COVID-19. «Сегодня вы встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», - заявил тогда Лукашенко.

Однако не стоит забывать, что Трамп – глава администрации де-факто самой влиятельной страны в мире и с экономической и с политической точек зрения. Вот и главное на сегодня «осложнение» его заболевания – политическое. Коронавирус настиг его совершенно некстати, за месяц до выборов, на самом финише предвыборной гонки. Следующий раунд дебатов кандидатов в президенты, который должен состояться 15 октября в Майами, теперь, разумеется, под вопросом.

Предполагается, что президент США заразился от своей советницы Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом от демократов Джо Байденом, которые состоялись на этой неделе. Не исключено, что Трамп на момент дебатов уже был инфицирован.

Грядущие 3 ноября выборы президента США и так называют «гонкой стариков». Оба, и Трамп и 77-летний Байден, относятся к той возрастной категории, у которой крайне высок риск серьезных осложнений.

Говоря цинично, но прямо, вмешательство коронавируса в электоральный процесс в США ставит результат выборов в зависимость от того, кто до них доживет.

