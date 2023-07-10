Reuters: в НАТО согласовали план на случай войны с Россией

«Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку», - говорится в публикации.

Отмечается, что на саммите в Вильнюсе 11-12 июля Североатлантический альянс утвердит новые планы наращивания военного присутствия у границ России. Также члены блока обсудят координацию между военными ведомства и повышение боеготовности подразделений.

Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана призвал западные страны избегать прямого конфликта с Россией. По его словам, в текущей ситуации нужно действовать «взвешенно и разумно», передает «Радиоточка НСН».

