Reuters: в НАТО согласовали план на случай войны с Россией
Североатлантический альянс впервые после окончания холодной войны согласовал план на случай прямого конфликта с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.
«Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку», - говорится в публикации.
Отмечается, что на саммите в Вильнюсе 11-12 июля Североатлантический альянс утвердит новые планы наращивания военного присутствия у границ России. Также члены блока обсудят координацию между военными ведомства и повышение боеготовности подразделений.
Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана призвал западные страны избегать прямого конфликта с Россией. По его словам, в текущей ситуации нужно действовать «взвешенно и разумно», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru