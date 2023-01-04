Reuters: в Киеве призвали послать миротворцев ООН на Запорожскую АЭС
Президент украинской компании «Энергоатом» Пётр Котин заявил, что на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) следует направить миротворцев ООН, сообщает Reuters.
По его словам, сделать это необходимо без достижения договоренности с Россией о зоне безопасности на станции.
«Проблема в том, что на уровне МАГАТЭ нет решения. Процесс не продвигается. Мы бы предложили вывести эту проблему на следующий уровень», - отметил Котин.
Он добавил, что украинские чиновники обсудят, как поднять вопрос о миротворцах в Совете Безопасности ООН.
Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью La Republika назвал главное условие для соглашения Киева и Москвы с агентством - вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 328 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 942 / сут.
- Reuters: в Киеве призвали послать миротворцев ООН на Запорожскую АЭС
- Более 10 человек пострадали при обстреле ВСУ жилого квартала в Васильевке
- Мантуров полетал на новом российском самолете МС-21
- Пригожин заявил о смерти военного журналиста РИА ФАН Кирилла Романовского
- Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между Россией и Украиной
- Глава ДНР Пушилин отметил героизм российских военных в Макеевке
- В США впервые в истории страны казнили трансгендерного человека
- «Знаменательное событие». Путин оценил выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков»
- Нападающий «Аль-Насра» опроверг информацию о конфликте с Роналду из-за номера
- Миронов предложил перенести на май часть нерабочих дней января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru