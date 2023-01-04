Reuters: в Киеве призвали послать миротворцев ООН на Запорожскую АЭС

По его словам, сделать это необходимо без достижения договоренности с Россией о зоне безопасности на станции.

«Проблема в том, что на уровне МАГАТЭ нет решения. Процесс не продвигается. Мы бы предложили вывести эту проблему на следующий уровень», - отметил Котин.

Он добавил, что украинские чиновники обсудят, как поднять вопрос о миротворцах в Совете Безопасности ООН.

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью La Republika назвал главное условие для соглашения Киева и Москвы с агентством - вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».