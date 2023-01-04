Reuters: в Киеве призвали послать миротворцев ООН на Запорожскую АЭС

Президент украинской компании «Энергоатом» Пётр Котин заявил, что на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) следует направить миротворцев ООН, сообщает Reuters.

Запорожские власти заявили, что ЗАЭС никогда не перейдет под контроль Украины

По его словам, сделать это необходимо без достижения договоренности с Россией о зоне безопасности на станции.

«Проблема в том, что на уровне МАГАТЭ нет решения. Процесс не продвигается. Мы бы предложили вывести эту проблему на следующий уровень», - отметил Котин.

Он добавил, что украинские чиновники обсудят, как поднять вопрос о миротворцах в Совете Безопасности ООН.

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью La Republika назвал главное условие для соглашения Киева и Москвы с агентством - вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиротворцыСовбез ООНСпецоперацияАЭС
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