Reuters: страны G7 рассмотрят четыре варианта запрета на импорт российских алмазов
Страны группы семи рассмотрят на этой неделе четыре варианта введения запрета на импорт российских алмазов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, свои предложения по этому вопросу подготовили Бельгия, Индия, Франция и Всемирный алмазный совет.
Как отмечается, Индия и Бельгия хотят, чтобы точкой входа были их собственные алмазные центры в Мумбае и Антверпене. Франция предлагает создание несколько таких точек по всему миру, а Всемирный алмазный совет настаивает на создании саморегулирующейся системы.
Ранее стало известно, что ЕС намерен ввести санкции против российского производителя алмазов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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