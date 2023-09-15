СМИ: Запад планирует запретить покупку алмазов из России у компании «Алроса»

Собеседник агентства утверждает, что речь также идёт о перепродаже их компаниями в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник отметил, что страны Евросоюза могут выработать соответствующие санкции после введения запрета со стороны «Большой семёрки» (G7), которая пока не согласовала технические детали.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное введение санкций против российских алмазов, заявил, что мировой рынок подвижен и имеет множество альтернативных направлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

