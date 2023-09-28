Reuters: США развернут на Кавказе группу реагирования
США объявят в ближайшие часы о размещении американской группы реагирования на Южном Кавказе. Об этом заявила глава агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сообщает агентство Reuters.
По её словам, цель размещения военных – координация американской гуманитарной помощи.
Кроме того, её задачей будет оценка ситуации, определение приоритетных потребностей в помощи и работа с партерами Соединненных Штатов в регионе.
Решение о размещении группы стало реакцией Вашингтона на развитие событий в Карабахе.
Ранее стало известно, что республика Нагорный Карабах прекратит свое существование 1 января 2024 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru