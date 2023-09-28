Reuters: США развернут на Кавказе группу реагирования

По её словам, цель размещения военных – координация американской гуманитарной помощи.

Кроме того, её задачей будет оценка ситуации, определение приоритетных потребностей в помощи и работа с партерами Соединненных Штатов в регионе.

Решение о размещении группы стало реакцией Вашингтона на развитие событий в Карабахе.

Ранее стало известно, что республика Нагорный Карабах прекратит свое существование 1 января 2024 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

