В Армении призвали ООН направить миссию в Карабах

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал международную организацию направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

Пашинян: Армения готова нести ответственность за происходящее в Карабахе

Глава ведомства призвал Совет безопасности предпринять ряд действий, прежде всего — осуждение возобновления боевых действий и ударов по гражданским поселениям и инфраструктуре. Министр призвал создать возможности для формирования уполномоченных ООН миротворческих сил для поддержания стабильности в регионе.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели миротворцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:АрменияНагорный КарабахООН

Горячие новости

Все новости

партнеры