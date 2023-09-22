В Армении призвали ООН направить миссию в Карабах
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал международную организацию направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.
Глава ведомства призвал Совет безопасности предпринять ряд действий, прежде всего — осуждение возобновления боевых действий и ударов по гражданским поселениям и инфраструктуре. Министр призвал создать возможности для формирования уполномоченных ООН миротворческих сил для поддержания стабильности в регионе.
Ранее Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели миротворцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru