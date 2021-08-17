Салливан: Байден не снимает с себя ответственность за действия США в Афганистане

По словам советника, Байден готов отвечать "за каждый шаг, который предприняла администрация США в отношении Афганистана". При этом эту ответственность разделяют и другие политики: глава Госдепа, сам Салливан, Пентагон, и американское разведсообщество.

При этом Салливан подчеркнул, что не только действия США привели к такому итогу. "Здесь есть и другие несущие ответственность стороны, которые предпринимали действия и решения, которые привели нас к этой ситуации", - цитирует слова советника РИА Новости.

