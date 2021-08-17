Салливан: Байден не снимает с себя ответственность за действия США в Афганистане

Президент США Джо Байден не перекладывает на кого-то ответственность за ситуацию с выводом американских войск из Афганистана и последующим обострением конфликта в стране. Соответствующее заявление сделал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По словам советника, Байден готов отвечать "за каждый шаг, который предприняла администрация США в отношении Афганистана". При этом эту ответственность разделяют и другие политики: глава Госдепа, сам Салливан, Пентагон, и американское разведсообщество.

При этом Салливан подчеркнул, что не только действия США привели к такому итогу. "Здесь есть и другие несущие ответственность стороны, которые предпринимали действия и решения, которые привели нас к этой ситуации", - цитирует слова советника РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденАфганистанСША
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