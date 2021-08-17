Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о своем решении вывести американский контингент из Афганистана. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления в Белом доме.

«Я глубоко опечален тем, что мы наблюдаем. Но я не сожалею о решении прекратить войну США в Афганистане и продолжить концентрироваться на борьбе с терроризмом как там, так и в других частях мира», — цитирует Байдена ТАСС.

Президент подчеркнул, что дальнейшее пребывание военных США в Афганистане угрожало «эскалацией конфликта» и потерями для американской стороны. Байден напомнил о соглашении экс-президента Дональда Трампа с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), по условиям которого американские военные должны были уйти из Афганистана к 1 мая 2021 года.

«Выбор, который я должен был сделать, будучи вашим президентом, стоял между тем, чтобы следовать этому соглашению или же быть готовыми к тому, чтобы вернуться назад к борьбе с "Талибаном" <...>. После 1 мая не было бы режима прекращения огня. Нет соглашения, защищающего наши ВС после 1 мая», — отметил президент.

В связи с этим Байден назвал вывод войск правильным решением. Вместе с тем президент заявил о готовности к критике своих действий, отмечает RT.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск, который планируется завершить до 11 сентября. Боевики развернули борьбу с правительственными войсками, одну за другой захватывая афганские провинции. Талибы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, напоминает Газета.ру.

