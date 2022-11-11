Reuters: Германия выделила Украине €1 млрд на кибербезопасность
Правительство ФРГ Германии выделило из федерального бюджета на 2023 год дополнительно один млрд евро для поддержки Украины, сообщает Reuters со ссылкой на документ.
По информации агентства, эти средства будут направлены, в том числе, для обеспечения безопасности в киберпространстве, а также на поддержку групп, регистрирующих доказательства нарушений прав человека и военных преступлений.
«Бюджет Украины ясно показывает, что наша поддержка выходит далеко за рамки важных и необходимых поставок оружия», - цитирует Reuters представителя партии «зелёных» в ФРГ Робина Вагенера.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что до конца года планируется перечислить Украине ещё три млрд евро «исключительной макрофинансовой помощи», сообщает RT.
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