Reuters: Германия выделила Украине €1 млрд на кибербезопасность

По информации агентства, эти средства будут направлены, в том числе, для обеспечения безопасности в киберпространстве, а также на поддержку групп, регистрирующих доказательства нарушений прав человека и военных преступлений.

«Бюджет Украины ясно показывает, что наша поддержка выходит далеко за рамки важных и необходимых поставок оружия», - цитирует Reuters представителя партии «зелёных» в ФРГ Робина Вагенера.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что до конца года планируется перечислить Украине ещё три млрд евро «исключительной макрофинансовой помощи», сообщает RT.

