Reuters: Германия выделила Украине €1 млрд на кибербезопасность

Правительство ФРГ Германии выделило из федерального бюджета на 2023 год дополнительно один млрд евро для поддержки Украины, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Экс-советник Трампа: США выделяют Украине $2,5 млн в час

По информации агентства, эти средства будут направлены, в том числе, для обеспечения безопасности в киберпространстве, а также на поддержку групп, регистрирующих доказательства нарушений прав человека и военных преступлений.

«Бюджет Украины ясно показывает, что наша поддержка выходит далеко за рамки важных и необходимых поставок оружия», - цитирует Reuters представителя партии «зелёных» в ФРГ Робина Вагенера.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что до конца года планируется перечислить Украине ещё три млрд евро «исключительной макрофинансовой помощи», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКибербезопасностьГерманияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры