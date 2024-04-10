Reuters: Фридман и Авен остались в санкционном списке Евросоюза

По данным агентства, отменённые Европейским судом санкции относятся к периоду с февраля 2022 года по март 2023 года и связаны с якобы их связью с подсанкционными лицами и с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако в марте 2023 года Совет ЕС назвал Авена и Фридмана «ведущими бизнесменами, участвующими в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству России». Именно по данному критерию предприниматели всё ещё остаются в «чёрном» списке ЕС - его Авен и Фридман оспаривают в рамках отдельного иска.

Ранее Фридман проиграл в Высоком суде Лондона дело о запрете на оплату услуг по содержанию его дома Athlone House, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

