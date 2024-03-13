Евросоюз снял санкции с Воложа, Мндоянца и Гамбалека
Евросоюз исключил из санкционных списков экс-главу компании «Яндекс» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с госорганами компании АФК «Система» Сергея Мндоянца и главу словацкого отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.
Отмечается, что касающиеся указанных лиц записи удалены.
Кроме того, ЕС убрал из черных списков погибшего командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина и еще восемь умерших фигурантов: Николая Борцова, Виктора Зубарева, Антона Куприна, Олега Попова, Геннадия Жидко, Елену Авдееву, Игоря Панченко, Олега Цокова.
Ранее Великобритания исключила из списка санкций основателя российской компании «Итера» Игоря Макарова, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru