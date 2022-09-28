ЕК: Новые санкции лишат российский оборонный комплекс ключевых технологий

Одна из ключевых целей новых санкций Евросоюза против России - «лишение российского оборонного комплекса ключевых технологий». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также, по ее словам, планируется продолжить изоляцию российской экономики, новые запреты на российские товары лишат Россию дополнительных 7 миллиардов евро. ЕК предлагает расширить список товаров, запрещенных к экспорту в Россию из стран ЕС. Урсула фон дер Ляйен уточнила, что запрет коснется сектора авиации, электроники, химических веществ.

Еврокомиссия предложила запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний РФ

Еврокомиссия представила в среду свои предложения по новому пакету антироссийских санкций. Затем они поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, после чего их могут утвердить на министерском уровне. Утвержденные антироссийские меры опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу.

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ФОТО: РИА Новости
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