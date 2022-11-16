Минобороны РФ заявило, что в Польше упали обломки украинской ракеты С-300

Минобороны России заявило, что 15 ноября по целям на территории Украины были нанесены массированные удары. Как подчеркнули в ведомстве, атаке подверглись объекты только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Министерство также утверждает, что по снимкам обломков, опубликованных польскими СМИ, оно идентифицировало их как элементы ракеты С-300 воздушных сил Украины.

Минобороны также заявило, что все выпущенные накануне ракеты попали в назначенные цели. В министерстве добавили, что по Киеву ни одного ракетного удара не наносилось.

Посол России в Польше получил ноту после взрыва ракеты в республике

Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате погибли два человека. В МИД республики сообщили, что упавшие ракеты российского производства. Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета, упавшая в Польше, могла быть выпущена украинскими войсками для перехвата российского снаряда.

По всей территории Украины накануне была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал в своем телеграм-канале, что произошло как минимум о три попадания в Печерском районе недалеко от центра города. В результате были повреждены две жилых многоэтажки, погибла одна женщина.


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