Минобороны РФ заявило, что в Польше упали обломки украинской ракеты С-300

Минобороны России заявило, что 15 ноября по целям на территории Украины были нанесены массированные удары. Как подчеркнули в ведомстве, атаке подверглись объекты только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Министерство также утверждает, что по снимкам обломков, опубликованных польскими СМИ, оно идентифицировало их как элементы ракеты С-300 воздушных сил Украины.

Минобороны также заявило, что все выпущенные накануне ракеты попали в назначенные цели. В министерстве добавили, что по Киеву ни одного ракетного удара не наносилось.