Reuters: Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России
Австрия отказалась согласовывать 12-й пакет санкций Европейского союза против России. Об этом сообщило агентство Reuters.
По информации СМИ, причиной блокировки стали санкции Украины против австрийского Райффайзенбанка. Вена потребовала от Киева отменить ограничения.
Институты Евросоюза 12 декабря согласовали введение уголовной ответственности за обход антироссийских санкций. Норма вступит в силу после утверждения Советом ЕС и Европарламентом.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Венгрия не поддержала 12-й пакет санкций против РФ, отмечает «Радиоточка НСН».
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