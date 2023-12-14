Reuters: Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

Австрия отказалась согласовывать 12-й пакет санкций Европейского союза против России. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По информации СМИ, причиной блокировки стали санкции Украины против австрийского Райффайзенбанка. Вена потребовала от Киева отменить ограничения.

Институты Евросоюза 12 декабря согласовали введение уголовной ответственности за обход антироссийских санкций. Норма вступит в силу после утверждения Советом ЕС и Европарламентом.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Венгрия не поддержала 12-й пакет санкций против РФ, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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