Пушков заявил, что импичмент Трампу вернутся Байдену бумерангом
Постоянное желание демократов в США применить процедуру импичмента может вернуться к ним «бумерангом». Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Он напомнил, что республиканцы уже начали готовить обвинения в коррупции против избранного президента Джо Байдена.
«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдена за коррупцию», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, импичмент Байдена можно будет осуществить в 2022 году, когда будут проходить выборы в Конгресс, передает RT. Сейчас сделать это невозможно из-за отсутствия у республиканцев большинства в палате представителей. Если они его получат, то, по словам Пушкова, «Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента».
Палата представителей Конгресса США ранее объявила Дональду Трампу импичмент за подстрекательство к беспорядкам, передает телеканал «360». Документ был отправлен в Сенат.
Ранее стало известно, что Сенат не вынесет вердикт по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу до истечения срока его полномочий 20 января. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН считает, что процесс импичмента может затянуться надолго.
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