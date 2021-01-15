Пушков заявил, что импичмент Трампу вернутся Байдену бумерангом

Постоянное желание демократов в США применить процедуру импичмента может вернуться к ним «бумерангом». Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он напомнил, что республиканцы уже начали готовить обвинения в коррупции против избранного президента Джо Байдена.

«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдена за коррупцию», — написал сенатор в своем Telegram-канале.