Сторонники Трампа в Конгрессе хотят инициировать импичмент Байдена
Однопартийцы Дональда Трампа намерены инициировать процедуру импичмента его сменщика на посту главы Белого дома Джо Байдена после того, как Конгресс проголосовал за отстранение от власти уходящего президента-республиканца по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам.
Новый член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин от штата Джорджия заявила, что внесёт на рассмотрение нижней палаты проект соответствующей резолюции в первый же рабочий день Байдена на посту президента. По словам конгрессвумен, американским лидером не должен быть тот человек, которого легко могут подкупить иностранные правительства, китайские и украинские энергетические компании.
В эфире Newsmax Грин, в частности, упомянула «украинские связи» Байдена в бытность его вице-президентом США при Бараке Обаме.
В прошлом году на Украине было открыто уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина, но вскоре оно было прекращено, как и дело о покушении на бывшего главу надзорного ведомства.
Сам Шокин попытку своего отравления связывал с расследованием деятельности украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента Хантер Байден. В ходе предвыборной кампании в США звучали также предположения о наличии «деловых интересов» Байдена в Китае.
Инаугурация нового главы Белого дома должна состояться 20 января.
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