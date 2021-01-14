Сторонники Трампа в Конгрессе хотят инициировать импичмент Байдена

Однопартийцы Дональда Трампа намерены инициировать процедуру импичмента его сменщика на посту главы Белого дома Джо Байдена после того, как Конгресс проголосовал за отстранение от власти уходящего президента-республиканца по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам.

Новый член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин от штата Джорджия заявила, что внесёт на рассмотрение нижней палаты проект соответствующей резолюции в первый же рабочий день Байдена на посту президента. По словам конгрессвумен, американским лидером не должен быть тот человек, которого легко могут подкупить иностранные правительства, китайские и украинские энергетические компании.