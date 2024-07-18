Республиканцы пришли на съезд с повязками на ушах в поддержку Трампа

Ряд представителей Республиканской партии США во время съезда в Милуоки надеть на уши повязки, какую носил экс-президент Дональд Трампом после покушения на него. Об этом сообщил издание The Hill.

Один из делегатов Джо Нелья заявил, что перевязанное ухо – это «модная тенденция» и вскоре «все в мире будут носить их».

Делегат из Аризоны Стейси Гудман рассказала, что надела пластырь в знак солидарности с Трампом.