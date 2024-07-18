Республиканцы пришли на съезд с повязками на ушах в поддержку Трампа

Ряд представителей Республиканской партии США во время съезда в Милуоки надеть на уши повязки, какую носил экс-президент Дональд Трампом после покушения на него. Об этом сообщил издание The Hill.

Один из делегатов Джо Нелья заявил, что перевязанное ухо – это «модная тенденция» и вскоре «все в мире будут носить их».

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Покушение на Трампа произошло в минувшую субботу на митинге в Пенсильвании. Пуля снайпера задела правое ухо политика. Позднее Трамп появился на публике с забинтованным ухом.

Продажа кроссовок с растиражированным по всему миру изображением экс-президента США Дональда Трампа сразу после покушения на него началась на сайте, принадлежащем его компании. На белых ботинках изображен Трамп с окровавленной после покушения щекой и поднятым вверх кулаком, а также подпись FIGHT FIGHT FIGHT (борись – ред. НСН).


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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Республиканская Партия СШАСШАДональд Трамп

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