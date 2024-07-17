Дизайнер Лебедев призвал россиян поучиться у американцев предприимчивости

Комментируя информацию о выпуске продукции, на которой изображён экс-президент США Дональд Трамп после покушения, он указал, что американцы «моментально используют любой инфоповод» для зарабатывания денег.

«У нас обычно через неделю кто-то как-то неспеша лениво встает с дивана, чешет одно место и что-то там такое производит. В Америке это всё делается через пять минут», — сказал Лебедев.

Дизайнер добавил, что россиянам необходимо учиться у американцев предприимчивости.

Ранее владелец компании Stargift Илья Слуцкин заявил, что фотография с автографами президента России Владимира Путина и Дональда Трампа продаётся за пять млн рублей, сообщает RT.

