В США поступили в продажу кроссовки с фото Трампа после покушения

Продажа кроссовок с растиражированным по всему миру изображением экс-президента США Дональда Трампа сразу после покушения на него началась на сайте, принадлежащем его компании. Об этом сообщила газета USA Today.

На белых ботинках изображен флаг США, Трамп с окровавленной после покушения щекой и поднятым вверх кулаком, а также подпись FIGHT FIGHT FIGHT (борись – ред. НСН).