В США поступили в продажу кроссовки с фото Трампа после покушения

Продажа кроссовок с растиражированным по всему миру изображением экс-президента США Дональда Трампа сразу после покушения на него началась на сайте, принадлежащем его компании. Об этом сообщила газета USA Today.

На белых ботинках изображен флаг США, Трамп с окровавленной после покушения щекой и поднятым вверх кулаком, а также подпись FIGHT FIGHT FIGHT (борись – ред. НСН).

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Стоят кроссовки 299 долларов. Сообщается, что их выпущено всего пять тысяч пар. А 10 из них Трамп подпишет лично.

Покушение на Дональда Трампа произошло в минувшую субботу в ходе его предвыборного выступления в Пенсильвании. Экс-президент был ранен в ухо, жертвой стал один из зрителей, еще двое получили ранения.

Стрелявший снайпер, как утверждает ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Трамп ранее заявил ABC News, что пережитое покушение оказало на него влияние.


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ФОТО: gettrumpsneakers.com
ТЕГИ:СШАПокушениеДональд Трамп

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