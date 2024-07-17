В США поступили в продажу кроссовки с фото Трампа после покушения
Продажа кроссовок с растиражированным по всему миру изображением экс-президента США Дональда Трампа сразу после покушения на него началась на сайте, принадлежащем его компании. Об этом сообщила газета USA Today.
На белых ботинках изображен флаг США, Трамп с окровавленной после покушения щекой и поднятым вверх кулаком, а также подпись FIGHT FIGHT FIGHT (борись – ред. НСН).
Стоят кроссовки 299 долларов. Сообщается, что их выпущено всего пять тысяч пар. А 10 из них Трамп подпишет лично.
Покушение на Дональда Трампа произошло в минувшую субботу в ходе его предвыборного выступления в Пенсильвании. Экс-президент был ранен в ухо, жертвой стал один из зрителей, еще двое получили ранения.
Стрелявший снайпер, как утверждает ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Трамп ранее заявил ABC News, что пережитое покушение оказало на него влияние.
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