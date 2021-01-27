Республиканская партия: импичмент Трампа обречен на провал
Американский Сенат отложил рассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу до 9 февраля, сообщает РИА Новости.
При этом требование сенатора Рэнда Пола признать процесс по импичменту незаконным отклонено — за это проголосовали 55 человек. Против высказались 45 сенаторов.
Трамп начал переговоры с юристами для того, чтобы выработать стратегию защиты на предстоящих слушаниях.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что попытка вынести второй импичмент Трампу – это не борьба с ним самим, а борьба с "трампизмом". Об этом американист рассказал на пресс-конференции НСН «Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?».
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