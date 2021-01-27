Республиканская партия: импичмент Трампа обречен на провал

Американский Сенат отложил рассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу до 9 февраля, сообщает РИА Новости.

При этом требование сенатора Рэнда Пола признать процесс по импичменту незаконным отклонено — за это проголосовали 55 человек. Против высказались 45 сенаторов.

Трамп начал переговоры с юристами для того, чтобы выработать стратегию защиты на предстоящих слушаниях.