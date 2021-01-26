Байден сомневается в успехе импичмента Трампу
Президент США Джо Байден считает, что процедура импичмента его предшественнику Дональду Трампу должна состояться, однако он сомневается, что в Сенате наберется достаточное количество голосов для отстранения бывшего президента. Об этом пишет CNN.
Байден также признал, что процесс импичмента может повлиять на его повестку и кандидатов в его администрацию. Президент считает, что сторонникам импичмента не удастся набрать достаточно голосов для того, чтобы признать экс-президента виновным в подстрекательстве к восстанию.
Чтобы импичмент состоялся, его должны поддержать две трети сенаторов, то есть 67 человек из ста, включая по меньшей мере 17 республиканцев.
Ранее стало известно, что резолюцию об импичменте Трампу, которые в Палате представителей поддержали 232 из 429 конгрессменов, внесли в Сенат США. Слушания начнутся после 8 февраля.
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