«Есть основания». Мухин об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
За оскорбление ветеранов предложили ввести уголовную ответственность
В России предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов. С подобной инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, письмо с соответствующим предложением он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву. За публичное оскорбление ветерана ВОВ или труженика тыла хотят штрафовать до 100 тысяч рублей, либо назначать исправительные работы на срок до одного года, либо на такой же период лишать свободы.
Алексей Мухин: «Судя по поведению в суде одного берлинского пациента, моральные основания для введения подобного рода мер появились», – отметил в эфире НСН Алексей Мухин.
В России зарегистрирован первый в мире тест на британский штамм COVID-19
В России зарегистрировали тест-систему, которая выявляет британский штамм коронавируса, об этом сообщает Роспотребнадзор. Новый тест разработали ученые из Центрального НИИ эпидемиологии.
Алексей Мухин: «Это еще один маленький шаг в сторону того, что Россия бьет карту, где ей предсказана судьба страны-бензоколонки», – прокомментировал он в беседе с НСН.
В ВОЗ сообщили о запоздалом объявлении пандемии в Китае
Исследователи из Всемирной организации здравоохранения, которые изучают происхождение коронавируса в Китае, пришли к выводу о вероятном распространении инфекции еще до того, как об этом было объявлено.
Алексей Мухин: «Также есть новость, что российский Роспотребнадзор совместно с ВОЗ создают центр по готовности к пандемиям. Подобного рода сотрудничество, конечно, слабо накладывается на санкционную политику, которую ведут некоторые западные страны в отношении России, и дает некое основание для оптимизма на будущее», – сказал он НСН.
Байден примет участие в саммите «Большой семерки»
Президент США Джо Байден присоединится к лидерам стран «Большой семерки» в эту пятницу на виртуальном саммите, посвященном глобальным ответным мерам на COVID-19 и усилиям по восстановлению мировой экономики.
Алексей Мухин: «После того, как на одной из таких встреч Дональд Трамп бросал конфеты на стол перед Ангелой Меркель, всячески унижая своих европейских партнеров, это появление будут ждать с большой надеждой», – поделился политолог своим мнением с НСН.
Япония намерена вернуться к вопросу о принадлежности Южных Курил
После окончания пандемии Япония намерена вернуться к обсуждению с Россией территориальной принадлежности Южных Курил, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий государства.
Алексей Мухин: «Наши японские партнеры решили взять, судя по всему, измором и МИД, и те подразделения администрации президента, которые отвечают за внешнюю политику», – предположил он в разговоре с НСН.
В России стабилизируется рынок труда
В Минтруде сообщили о постепенной стабилизации рынка труда в России. Число официально зарегистрированных безработных в настоящее время составляет менее 2,5 миллионов, сообщают в ведомстве.
Алексей Мухин: «Это неплохие новости, потому что до этого статистика не очень радовала нас, давая апокалиптические прогнозы на этот счет», – напомнил он слушателям НСН.
В России может появиться «бесхозяйная земля»
В российском законодательстве может появиться термин «бесхозяйная земля». Речь идет о территориях, собственники которых неизвестны, либо отказались от участков, или же земля не зарегистрирована в Едином государственном реестре прав недвижимости. Также Минсельхоз предлагает упростить передачу таких территорий государству.
Алексей Мухин: «Судя по всему, нерадивых хозяев земли ждет национализация», – подытожил в интервью НСН Алексей Мухин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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