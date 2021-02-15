«Есть основания». Мухин об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

В российском законодательстве может появиться термин «бесхозяйная земля». Речь идет о территориях, собственники которых неизвестны, либо отказались от участков, или же земля не зарегистрирована в Едином государственном реестре прав недвижимости. Также Минсельхоз предлагает упростить передачу таких территорий государству.

Алексей Мухин : «Это неплохие новости, потому что до этого статистика не очень радовала нас, давая апокалиптические прогнозы на этот счет», – напомнил он слушателям НСН .

В Минтруде сообщили о постепенной стабилизации рынка труда в России. Число официально зарегистрированных безработных в настоящее время составляет менее 2,5 миллионов, сообщают в ведомстве.

Алексей Мухин : «Наши японские партнеры решили взять, судя по всему, измором и МИД, и те подразделения администрации президента, которые отвечают за внешнюю политику», – предположил он в разговоре с НСН .

Алексей Мухин : «После того, как на одной из таких встреч Дональд Трамп бросал конфеты на стол перед Ангелой Меркель, всячески унижая своих европейских партнеров, это появление будут ждать с большой надеждой», – поделился политолог своим мнением с НСН .

Президент США Джо Байден присоединится к лидерам стран «Большой семерки» в эту пятницу на виртуальном саммите, посвященном глобальным ответным мерам на COVID-19 и усилиям по восстановлению мировой экономики.

Алексей Мухин : «Также есть новость, что российский Роспотребнадзор совместно с ВОЗ создают центр по готовности к пандемиям. Подобного рода сотрудничество, конечно, слабо накладывается на санкционную политику, которую ведут некоторые западные страны в отношении России, и дает некое основание для оптимизма на будущее», – сказал он НСН .

Исследователи из Всемирной организации здравоохранения, которые изучают происхождение коронавируса в Китае, пришли к выводу о вероятном распространении инфекции еще до того, как об этом было объявлено.

Алексей Мухин : «Это еще один маленький шаг в сторону того, что Россия бьет карту, где ей предсказана судьба страны-бензоколонки», – прокомментировал он в беседе с НСН .

В России предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов. С подобной инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, письмо с соответствующим предложением он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву. За публичное оскорбление ветерана ВОВ или труженика тыла хотят штрафовать до 100 тысяч рублей, либо назначать исправительные работы на срок до одного года, либо на такой же период лишать свободы.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.