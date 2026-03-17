«Это не совсем корректная информация. Вчера на фракции обсудили мою позицию по ряду вопросов, включая Telegram. Никаких исключений, никаких решений пока не принято. Пока об этом говорить рано, если партия посчитает…. Исключение из партии – абсолютно нормальная процедура, в этом нет ничего такого. В каждой партии кого-то исключают, кто-то сам уходит. У нас в партии 400 тысяч человек. Думаю, за последние лет пять тысяч 100 пришло, и, может быть, тысяч 10 ушло. Это нормальная текучка, кто-то на административную работу переходит из партии. Это нормальная ситуация. Я в партии 25 лет, могу пойти на другую работу. Не делал бы из этого хайп, просто обычная работа», - сказал он.

При этом собеседник НСН подчеркнул, что в случае исключения из фракции останется депутатом Госдумы.

«У нас Михаил Дягтярев перешел и стал министром. Иногда можно по закону сохранить партийность, а иногда надо написать заявление. Это нормальная жизненная ситуация. Партийность – общественная работа, нам там никто не платит, это как дополнительная занятость. Если меня завтра из фракции исключат, я все равно останусь депутатом. Одно другому не равно. У нас в Госдуме 5-6 депутатов без фракции», - уточнил он.

Ранее президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН допустил, что возможное исключение Свинцова из ЛДПР соотносится со стремлением избавиться от старой гвардии,

