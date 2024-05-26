Решение о начале переговоров по вступлению Молдавии в Евросоюз могут принять летом

14 декабря 2023 года на саммите ЕС было принято решение о запуске переговоров по принятию в Евросоюз Украины и Молдавии. А еще в июне 2022 года Брюссель предоставил Киеву и Кишиневу статус кандидатов в ЕС, при этом выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении.

Однако представители Евросоюза не раз признавали, что подобное решение было в большей степени символическим и направлено на поддержку Украины и Молдавии в их противостоянии с Россией.

Ранее Брюссель и Кишинев заключили соглашение о партнерстве в области безопасности.

