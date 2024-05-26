Решение о начале переговоров по вступлению Молдавии в Евросоюз могут принять летом

Решение о начале переговоров по вступлению Молдавии в Европейский союз могут принять в последнюю неделю июня. Об этом сообщает портал Agora со ссылкой на вице-премьера страны по европейской интеграции Кристину Герасимову.

Она напомнила, что 24 июня состоится Совет по общим вопросам, на котором примут решение о проведении межправительственной конференции. Политик подчеркнула, что в случае положительного ответа об ее реализации, в мероприятии будет участвовать небольшая группа представителей кабмина Молдавии.

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14 декабря 2023 года на саммите ЕС было принято решение о запуске переговоров по принятию в Евросоюз Украины и Молдавии. А еще в июне 2022 года Брюссель предоставил Киеву и Кишиневу статус кандидатов в ЕС, при этом выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении.

Однако представители Евросоюза не раз признавали, что подобное решение было в большей степени символическим и направлено на поддержку Украины и Молдавии в их противостоянии с Россией.

Ранее Брюссель и Кишинев заключили соглашение о партнерстве в области безопасности.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПереговорыБрюссельЕвросоюзУкраинаМолдавия

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