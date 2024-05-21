Евросоюз и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности

Молдавия стала первой страной, заключившей с Евросоюзом партнёрское соглашение по безопасности и обороне. Об этом в своих соцсетях заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Илан Шор заявил, что будущее Молдавии — вместе со странами СНГ

По его словам, это позволит Кишинёву и Брюсселю «вместе решать общие проблемы в области безопасности и изучить новые области сотрудничества».

«Такое партнёрство повысит устойчивость Молдавии, сделает наше взаимодействие более эффективным», - заключил Боррель.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что конституционный референдум о вступлении республики в Евросоюз пройдёт 20 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:БезопасностьСоглашениеЕвросоюзМолдавия

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