Евросоюз и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности

По его словам, это позволит Кишинёву и Брюсселю «вместе решать общие проблемы в области безопасности и изучить новые области сотрудничества».

«Такое партнёрство повысит устойчивость Молдавии, сделает наше взаимодействие более эффективным», - заключил Боррель.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что конституционный референдум о вступлении республики в Евросоюз пройдёт 20 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

