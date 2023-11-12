Зурабишвили: Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно

Пассажирский поезд из Москвы в Крым остановили из-за угрозы взрыва Зарубишвили: Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно Россиянин Дмитрий Пинчук выиграл 8-й конкурс саксофонистов имени Адольфа Сакса Светлана Сурганова пообещала много сюрпризов на юбилейном концерте в Москве В Москве за сутки выпадет около трети от месячной нормы осадков