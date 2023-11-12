Зурабишвили: Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что страна станет членом Евросоюза одновременно с Украиной и Молдавией. Свое мнение политик высказала в интервью французскому телеканалу LCI.
Зурабишвили допустила, что три страны станут членами Евросоюза в 2029-2031 годах. Одновременное принятие Грузии, Украины и Молдавии она назвала «большим взрывом».
Европейская комиссия ранее рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. В июле 2023 года участники саммита в Брюсселе рекомендовали предоставить Грузии статус кандидата.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил обещание Евросоюза принять Украину с морковкой, привязанной впереди повозки, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru