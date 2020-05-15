Решать на высшем уровне. В Дипакадемии рассказали, как эвакуировать украинцев

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в эфире НСН рассказал, что Россия могла бы помочь в этой ситуации, но при соответствующем решении на высшем уровне и содействии международных организаций.

«В действительности это, конечно, добрая воля любого государства — откликаться на сложные ситуации для граждан, независимо какой страны. Но есть определённые нюансы в этой сфере. Они связаны с тем, что посольство само не вправе решить этот вопрос. Это должно исходить из позиции правительства нашего государства, в крайнем случае, по ряду вопросов — из позиции главы государства. Но потенциально такие гуманитарные действия возможны и необходимы, особенно в условиях пандемии.

Помощь может быть оказана по линии международных организаций. При взаимодействии международной организации, того же Красного Креста, с посольством, МИД нашей страны — это возможно. Особенно если официально одна страна обратилась к другой стране с просьбой помочь с выездом граждан», - рассказал он.

Сурма добавил, что сейчас сложились беспрецедентные с точки зрения транспортных перевозок условия. Многие страны ограничили авиасообщение, Россия принимает только вывозные рейсы.

«Что делать с перевезёнными иностранцами — непонятно. В современных условиях как минимум должны людей где-то обустроить, обеспечить им карантинный режим около двух недель, а иногда и больше. Есть прецеденты с дальними перелётами, когда просто людей изолируют в самолёте, и они по 10-20 часов находятся на борту, пока продолжается полёт. Потенциально есть и такие варианты. Но ведь надо решить, кто будет нести финансовые затраты на эти перелёты», - отметил профессор Дипакадемии.

В пятницу, 15 мая, Россия примет вывозные рейсы с россиянами из США, Китая, Индии и Турции.

