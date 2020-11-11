Баку требует репараций. Алиев заявил о победе Азербайджана в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победном окончании войны в Нагорном Карабахе.
На встрече с военнослужащими глава государства отметил, что противостояние завершилось «победой Азербайджана». Алиев также заявил, что в Карабахе будет проведена оценка ущерба, после чего Баку потребует от Еревана компенсации.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе и вводе российских миротворцев, которое вступило в силу с 10 ноября.
Согласно документу, до 15 ноября этого года Армения должна передать Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский район, а до 1 декабря - Лачинский район. Армянская оппозиция обвинила власти в предательстве национальных интересов и потребовала отставки правительства.
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