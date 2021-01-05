«Репортеры без границ» призвали британские власти освободить Джулиана Ассанжа

Международная организация «Репортеры без границ» призвала власти Великобритании немедленно освободить журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, после того как британский суд отказался разрешить его экстрадицию в США, сообщает РИА Новости.

«Мы очень довольны тем, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в США. В то же время мы крайне разочарованы тем, что суд не занял твердую позицию в пользу свободы прессы и защиты журналистов», - следует из заявления организации.