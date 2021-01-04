Невеста Ассанжа обратилась к Трампу с призывом о его помиловании

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, юрист Стелла Моррис, призвала президента США Дональда Трампа помиловать журналиста.

Как сообщает ТАСС, Моррис обратилась с речью к журналистам и сторонникам Ассанжа у здания Центрального уголовного суда в Лондоне. Невеста основателя WikiLeaks призвала Трампа освободить его и дать «Джулиану, прессе и всем нам быть свободными».

Кроме того, Моррис обвинила американские спецслужбы в подготовке покушения на Ассанжа и слежке за его адвокатами, членами окружения и младшим сыном журналиста.

Стелла Моррис в своей речи также призвала правозащитников всего мира с удвоенной силой добиваться освобождения Ассанжа.

Ранее в понедельник суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа. Американская прокуратура обвиняет основателя Wikileaks по 18 пунктам, касающимся незаконного получения и раскрытия секретных данных, и намерена подать апелляцию на решение лондонского суда. В США Ассанжу грозит до 175 лет заключения.

В свою очередь, защита Ассанжа просит освободить его из тюрьмы под залог. Прошение адвокатов будет рассмотрено 6 января.

