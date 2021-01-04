Невеста Ассанжа обратилась к Трампу с призывом о его помиловании
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, юрист Стелла Моррис, призвала президента США Дональда Трампа помиловать журналиста.
Как сообщает ТАСС, Моррис обратилась с речью к журналистам и сторонникам Ассанжа у здания Центрального уголовного суда в Лондоне. Невеста основателя WikiLeaks призвала Трампа освободить его и дать «Джулиану, прессе и всем нам быть свободными».
Кроме того, Моррис обвинила американские спецслужбы в подготовке покушения на Ассанжа и слежке за его адвокатами, членами окружения и младшим сыном журналиста.
Стелла Моррис в своей речи также призвала правозащитников всего мира с удвоенной силой добиваться освобождения Ассанжа.
Ранее в понедельник суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа. Американская прокуратура обвиняет основателя Wikileaks по 18 пунктам, касающимся незаконного получения и раскрытия секретных данных, и намерена подать апелляцию на решение лондонского суда. В США Ассанжу грозит до 175 лет заключения.
В свою очередь, защита Ассанжа просит освободить его из тюрьмы под залог. Прошение адвокатов будет рассмотрено 6 января.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+23 351 / сут.
Умерли
58 988+482 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+21 154 / сут.
- Россия с февраля введёт пошлину на экспорт сои
- В Турции создали прибор для обнаружения COVID-19 за 10 секунд
- Путин подписал указ о создании совета по предупреждению ЧС из-за опасных инфекций
- Невеста Ассанжа обратилась к Трампу с призывом о его помиловании
- Иран запустил обогащение урана на уровне 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru