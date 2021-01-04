Лондонский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа

Суд в Лондоне постановил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж не может быть экстрадирован в США, сообщает ТАСС.

По словам судьи Вестминстерского магистратского суда Ванессы Барайтсер, существует риск для жизни Ассанжа, который страдает аутизмом и клинической депрессией, а также склонен к суициду. В суде считают, что одиночное заключение в США может привести к ухудшению состояния основателя Wikileaks.

Прокуратура США намерена подать апелляцию на решение британского суда, а защита Ассанжа, в свою очередь, будет добиваться освобождения под залог. Барайтсер отметила, что всё это время основатель Wikileaks будет оставаться в тюрьме.

Адвокаты Ассанжа считают, что рассмотрение этого дела может затянуться на много лет, сообщает РИА ФАН.

В США Ассанжа обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. По 18 пунктам обвинения основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы.

