Ректор РАНХиГС Владимир Мау отправлен под домашний арест

РФ будет исполнять контракты по поставке энергии и продовольствия Показания на ректора РАНХиГС Мау в хищении дала экс-замминистра просвещения Ракова Правительство РФ требует себе спецправ при военных операциях за рубежом Посольство РФ в Болгарии потребовало отменить высылку 70 сотрудников Россиянка стала второй на конкурсе «Миссис Вселенная»