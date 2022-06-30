Ректор РАНХиГС Владимир Мау отправлен под домашний арест

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отправлен под домашний арест по решению Тверского суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Ректора «Шанинки» Зуева оставили в СИЗО до 7 августа

Ранее в четверг Мау было предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств вуза.

В сообщении ГУ МВД РФ по Москве говорится, что мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее было возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других лиц.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:вузыАрест
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