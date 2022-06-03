Ректора «Шанинки» Зуева оставили в СИЗО до 7 августа

В результате пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» пострадали четыре человека Проект «Индустриальные кварталы» будет приносить в бюджет Москвы триллион рублей ежегодно В Москве стартовал восьмой книжный фестиваль «Красная площадь» Лекторий «Здоровой Москвы» начинает свою работу 14 московских школьников вернулись из Большой арктической экспедиции