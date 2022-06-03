Ректора «Шанинки» Зуева оставили в СИЗО до 7 августа
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлили срока содержания под стражей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, сообщает ТАСС.
По решению суда, проходящий по делу о мошенничестве Зуев останется в СИЗО до 7 августа.
Ранее Тверской суд Москвы до 6 августа продлил арест бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, также проходящей по данному делу.
Речь идёт о хищении бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования. Общая сумма претензий составляет около 50 млн рублей.
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