Ректора «Шанинки» Зуева оставили в СИЗО до 7 августа

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлили срока содержания под стражей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, сообщает ТАСС.

Ректора «Шанинки» Зуева вернули в СИЗО

По решению суда, проходящий по делу о мошенничестве Зуев останется в СИЗО до 7 августа.

Ранее Тверской суд Москвы до 6 августа продлил арест бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, также проходящей по данному делу.

Речь идёт о хищении бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования. Общая сумма претензий составляет около 50 млн рублей.

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ФОТО: msses.ru
ТЕГИ:СИЗОУголовное ДелоМошенничествоСуд
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