Политолог определил главные вопросы будущей пресс-конференции Путина
Глава Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов заявил, что вопросы, которые задают президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции, традиционно делятся на два больших класса.
По его прогнозам, на очередной встрече с журналистами главными темами в категории «Что происходит?» станут внешняя политика, а тема «Что будет дальше?» - это экономика. Кроме того, обязательно будет обусждаться пандемия коронавируса.
«Людей явно будет интересовать вопрос, какие прогнозы есть у президента на эту коронавирусную историю, как мы будем из неё выходить, что он о ней думает, как он оценивает деятельность властей», – заявил Куртов в интервью «Радио 1».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ежегодная пресс-конференция Путина состоится 23 декабря, передает ОТР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Талибы атаковали иранские КПП на границе
- Вашингтон пригрозил России санкциями в случае агрессии в сторону Украины
- Политолог определил главные вопросы будущей пресс-конференции Путина
- Минздрав: пандемия COVID-19 будет продолжаться из-за новых штаммов
- Роналду одним словом прокомментировал седьмой «Золотой мяч» Месси
- Лукашенко заявил, что украинские военные просили Россию «спасти» Крым от НАТО
- Лукашенко назвал Зеленского случайным в политике человеком
- Spotify определил самых популярных музыкальных исполнителей у россиян
- Верховный суд защитил дорожный знак «Фотовидеофиксация»
- В России создают высокотехнологичные места лишения свободы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru