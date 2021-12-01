Политолог определил главные вопросы будущей пресс-конференции Путина

По его прогнозам, на очередной встрече с журналистами главными темами в категории «Что происходит?» станут внешняя политика, а тема «Что будет дальше?» - это экономика. Кроме того, обязательно будет обусждаться пандемия коронавируса.

«Людей явно будет интересовать вопрос, какие прогнозы есть у президента на эту коронавирусную историю, как мы будем из неё выходить, что он о ней думает, как он оценивает деятельность властей», – заявил Куртов в интервью «Радио 1».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ежегодная пресс-конференция Путина состоится 23 декабря, передает ОТР.