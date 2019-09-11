Рейтинг Трампа среди американцев упал до 38%

В США рейтинг Дональда Трампа снизился до 38% из-за опасений граждан о возможном спаде экономического роста и увеличении цен из-за торговой войны с КНР. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса американцев.



Согласно опросу, 56% относятся негативно к политике Трампа в отношении Китая и 35% его поддерживают. Издание отмечает, что в опросе приняло участие около тысячи респондентов.

По информации РБК, в июле текущего года рейтинг Трампа составлял 44%.

США и Китай сейчас находятся в состоянии торговой войны. Ранее эксперты рассказали НСН о рисках и плюсах торгового противостояния крупнейших экономик мира для России

