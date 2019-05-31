Рейтинг Путина за день вырос с 31% до 72%

Из-за изменения методики проведения опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рейтинг одобрения деятельность президента России Владимира Путина за день изменился с 31% до 72,3%.

Как рассказал глава ВЦИОМ в интервью РБК, социологи теперь спрашивают респондентов о реальных политиках, задавая вопрос Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете [данному политику]?». В списке помимо Путина присутствуют Сергей Мироно, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский.

Ранее участников опроса спрашивали: «Все мы одним людям доверяем, другим — нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому — не доверили бы решение важных государственных вопросов?». Согласно данным этого опроса рейтинг Путина составляет 31%. А по новой методике – 72%.

Ранее глава «Левада-Центра» объяснил НСН, почему недовольство россиян жизнью не обвалит рейтинг главы государства одномоментно.

