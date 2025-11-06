Запад готовится к диверсии на Запорожской атомной электростанции и намерен возложить ответственность за нее на Россию. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.

По ее данным, «европейские натовцы» призывают Украину найти возможности изменить негативный для Запада ход украинского конфликта.

«В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза... Рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов», - подчеркнули в СВР.

Последствия такой аварии просчитала британская организация Chatham House (деятельность структуры признана нежелательной на территории РФ). С учетом розы ветров и движения воздуха в зоне распространения радиоактивных веществ окажутся жители подконтрольных Киеву территорий и европейских стран близ украинской западной границы. Чтобы возложить ответственность за ЧП на Москву, структура намерена подготовить аргументацию на случай любого развития событий и обеспечить освещение в СМИ так, чтобы на Западе однозначно заняли сторону Киева в вопросе об определении виновного.

Ранее СВР рассказала о планах Франции перебросить на Украину до двух тысяч военных, пишет 360.ru.

