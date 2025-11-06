Миронов: В Госдуму внесли поправки в закон о торговле
Пакет поправок к закону «О торговле» внесен в Госдуму в целях снижения цен в торговых сетях и доступа местных производителей на прилавки. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Сергей Миронов.
Авторы инициативы предлагают ограничить розничную наценку в сетях – не выше 15% от цены поставщика, указывать на ценниках себестоимость товара, запретить продажу готовой еды и реализацию продуктов с истекающим сроком годности меньше 24 часов.
«Установить четкий порядок расчетов с поставщиками из числа малых и средних предприятий – чтобы деньги им поступали в течение 25 дней со дня отгрузки товара; ограничить продажу продукции под собственными брендами торговых сетей», - написал Миронов в Telegram-канале.
В то же время предлагается установить правило, что доля товаров региональных производителей должна составлять не меньше 25% от ассортимента.
Ранее Миронов предложил упростить порядок предоставления социальной помощи малоимущим россиянам, пишет 360.ru.
